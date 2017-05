Il 28esimo Forum PA nella Nuvola di Fuksas, per la sostenibilità

Roma, (askanews) - Il Forum della pubblica amministrazione è giunto quest'anno alla 28esima edizione. In una intervista ad askanews il presidente Carlo Mochi Sismondi spiega le tre grandi novità ed i temi del forum che si terrà dal 23 maggio a Roma."Una prima novita è la location. Siamo i primi ad utilizzare la Nuvola di Fuksas. Siamo emozionati di fare un rodaggio di queste 18 sale. La Nuvola vuol dire anche voglia di futuro. La location è un messaggio in questo senso". La seconda novità riguarda il layout "completamente diverso, non ci sono stand ma spazi relazionali, che servono per incontrarsi. Perché è sempre più vero che ci si incontra online ma è importante anche incontrarsi di persona".Quanto alla novità dei contenuti "abbiamo cercato di lavorare sulla politica alta. Qual è il ruolo della pubblica amministrazione verso uno sviluppo equo e sostenibile. La parola chiave è sostenibilità; non la abbiamo inventata noi se ne parla da tantissimo. Ma attualmente è al centro della politica di sostenibilità dell'Onu con l'agenda 2030", che segna obiettivi ambiziosi.Nella pubblica amministrazione, in questo senso "c'è sicuramente molto da fare", la pubblica amministrazione "è una fabbrica di San Pietro". Al Forum "ci saranno tanti convegni tecnici ma abbiamo voluto implementare il discorso di motivazione. Perchè ci serve una Pa più veloce, più digitale e meglio organizzata? Ci serve se riusciamo a cambiare la vita dei cittadini. A fare vivere in un ambiente più sicuro, con una sanità che vale per tutti. Pubblica amministrazione a sua volta sostenibile".L'ospite d'onore sarà Jeffrey Sachs, "il più importante studioso sulla sostenibilità che cerca nel suo lavoro di coniugare sostenibilità ambientale con sostenibilità economica e sociale.Il nostro esecutivo, la nostra pa è pronta a parlare di sostenibilità? "In parte abbiamo già cominciato. È abbastanza difficile per la pubblica amministrazione uscire dal concetto di monade, quindi uscire dal palazzo. Se esce dal palazzo e guarda per strada, e va in giro per l'Italia, questi discorsi sono quelli della vita dei cittadini. E la pubblica amministrazione ha un senso perchè serve la vita dei cittadini".