Il manifesto per l'Ue di Confindustria, Boccia: più forte e coesa

Roma, 22 mag. (askanews) - All'Italia serve un'Europa "più forte e coesa": lo ha detto il presidente di Confindustria, Francesco Boccia, all'assemblea annuale dell'associazione degli imprenditori."Tra pochi giorni si voterà per il rinnovo del parlamento europeo, cui farà seguito la nomina della nuova Commissione e l'assunzione di altre decisioni rilevanti, come la scelta del Presidente della Banca Centrale Europea, che ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale" ha detto Boccia."Si tratta di elezioni importanti perché nel prossimo quinquennio si definirà la strada da imboccare: se si andrà verso il consolidamento dell'interdipendenza fra gli Stati o si svolterà verso il rafforzamento dei nazionalismi. Per noi la via è una sola: un'Europa più forte e coesa che possa competere alla pari con giganti come Cina e Stati Uniti" ha detto Boccia. "Se qualcuno pensa il contrario, deve dimostrare che esiste un modo credibile di difendere l'interesse nazionale italiano in un contesto diverso".