Il segretario Usa al Tesoro Mnuchin a Davos, venerdì chiude Trump

Davos, (askanews) - Nelle immagini l'arrivo del segretario Usa al Tesoro, Steven Mnuchin al Forum economico di Davos, in Svizzera. Il presidente Usa Donald Trump "difende gli interessi americani come fanno gli altri leader", ha affermato Mnuchin sul tema dei dati appena annunciati, delle politiche America First e della presenza, venerdì, del presidente Usa al forum economico di Davos.L'arrivo del capo della Casa Bianca è stato preceduto dall'annuncio di nuovi dazi, su pannelli solari e lavatrici importate, che hanno innescato le proteste dialtri Paesi, come Cina e Corea del Sub. Toccherà a Trump chiudere il forum con il suo intervento venerdì.