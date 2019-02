Il successo dell'Egitto porta Air Cairo a doppiare i target 2018

Milano, 14 feb. (askanews) - Il ritorno massiccio di destinazioni tradizionali come Sharm El Sheikh e Marsa Alam in cima alle preferenze dai turisti italiani, e il consolidarsi di nuove tendenze che attirano sempre più viaggiatori dal nostro Paese verso l'Egitto Classico o città come Alessandria d'Egitto hanno spinto la rapida crescita di Air Cairo, compagnia che - avviata la sua operatività in Italia da fine 2017- oggi è il principale vettore di collegamento tra Italia e Egitto. "Abbiamo lavorato tanto durante gli ultimi anni - dice il direttore commerciale di Air Cairo, Essam Azab - Abbiamo iniziato nell'ottobre del 2017 e ora voliamo da sette aeroporti dall'Italia verso l'Egitto: credo siamo gli unici a garantire tanti collegamenti tra i due Paesi. Al momento operiamo più di 16 voli settimanali, e prevediamo di incrementare ulteriormente i collegamenti nei prossimi mesi. Nel 2017 abbiamo iniziato con un solo volo da Milano-Malpensa a Sharm el Sheikh. Ora voliamo da Malpensa, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari. E per l'estate puntiamo a più di 20 voli alla settimana".Il direttore commerciale di Air Cairo, raggiunto a Milano nel corso della BIT, non nasconde la soddisfazione per i risultati, e conferma di guardare al 2019 con ottimismo. "Per il 2019 ci aspettiamo di raddoppiare i risultati del 2018 - dice - Il mercato Italiano sta crescendo davvero tantissimo. Agli italiani l'Egitto piace davvero molto e sono molto fiducioso che riusciremo quest'anno a raddoppiare il risultati raggiunti".Nei primi dieci mesi del 2018 i passeggeri dall'Italia sono stati oltre 60.000, e il fatturato di Air Cairo ha superato i 7 milioni di euro: il raddoppio dei risultati è davvero un obiettivo ambizioso, ma sostenibile, secondo Azab vista l'abitudine italiana a considerare l'Egitto una destinazione raggiungibile tutto l'anno. "Gli italiani guardano all'Egitto come una destinazione da 52 settimane all'anno - aggiunge - Ma ovviamente ci sono alcune opportunità stagionali a seconda delle specifiche destinazioni durante l'anno. Alta stagione e bassa stagione si susseguono, come dapperttutto, ma gli italiani non si fermano mai".E tra le diverse destinazioni che attraggono gli italiani, l'Egitto classico la navigazione sul Nilo, le visite al Cairo e ad Alessandria stanno ora ricoprendo un ruolo crescente, tanto da poter essere considerate la tendenza del momento.( luca.ferraiuolo@askanews.it )