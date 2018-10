Imprese, Abete: le migliori valorizzano la sostenibilità

Roma, (askanews) - La responsabilità sociale è un tema che "da una ventina d'anni è diventata un patrimonio del sistema delle imprese, intesa in senso più ampio come sostenibilità non solo economica, ma anche sociale e ambientale". A dirlo è il presidente di Bnl, Luigi Abete. "Negli ultimi anni - sottolinea - sta facendo molti passi avanti. In parte perché l'esperienza di governance di società complesse e moderne fa sì che ci si renda conto che bisogna avere un occhio largo anche agli effetti sociali delle dinamiche economiche. In parte perché è diventato un fattore abilitante per fare impresa".Secondo Abete "oggi le migliori imprese hanno la sostenibilità non come vincolo oppure obiettivo di secondo livello. Ma l'hanno come obiettivo di primo livello, nel senso che si propongono di fare business anche e soprattuto valorizzando la sostenibilità sul piano della qualità, della sostenibilità ambientale e sociale".