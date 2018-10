Imprese, Boccia: crescono quelle che hanno idea di comunità

Roma, (askanews) - La responsabilità sociale d'impresa e la sostenibilità sono "fattori culturali e sostanziali". Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, secondo cui "le imprese che crescono sono quelle che hanno un'attenzione all'idea di comunità".Il leader degli imprenditori sottolinea che "c'è una vera rivoluzione in atto nel Paese, che è la rivoluzione industriale. Riguarda le tecnologie, la famosa Industria 4.0 e la collaborazione per la competitività all'interno della fabbrica italiana. Dovremo portare avanti questa rivoluzione industriale reale, sostanziale, che fa i conti con una concorrenza sempre più agguerrita nel mondo. E' un'idea di Paese che stenta a crescere e a costituire una identità culturale in cui lo sviluppo è una grande precondizione per ridurre ed eliminare i divari. A volte - aggiunge Boccia - sembra che lo sviluppo sia il problema. Invece, è la soluzione".