Imprese, nasce PtsClas nuovo player della consulenza direzionale

Roma, 21 gen. (askanews) - Un nuovo protagonista della consulenzadirezionale con una storia che viene da lontano. Così è statapresentata a Roma PtsClas, frutto del progetto di fusione traClas, Struttura e Noviter.Una tappa importante e un nuovo punto di partenza per una publiccompany che ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 14%, unportafoglio di servizi di oltre 12 milioni di euro e 128 offertee gare aggiudicate.Ma che punta a crescere ancora, come organici e fatturato, e adesplorare nuovi mercati, mantenendo i valori che l'hanno portatafin qui, come spiega il presidente Stefano Bugliosi: "Questo momento segna un passaggio ulteriore, una dimensione piùgrande, siamo partiti in poche persone, ora siamo 140. E' ungruppo che fattura molti milioni ma non ha perso l'anima, iprincipi e i valori sui quali si è costituita. Il valore piùgrande dove riusciamo a dare una consulenza strategica è usare laparola noi come integrazione delle tante anime che sono presenti,dalla managerialità, dalla professionalità, dai professori, dagliimprenditori da persone delle istituzioni. Siamo riusciti adunire tutte queste anime per metterle in un solo contenitore"."Siamo tanti, più donne che uomini oggi, un età media di circa 40anni. Credo che neanche nei miei sogni più belli potevo pensareche oggi noi saremmo stati tutti qui".Il programma di sviluppo dell'azienda è stato presentatodall'amministratore delegato Stefano Ciurli: "Abbiamo in mente di raddoppiare il nostro portafoglio clientiche al momento vanta circa 3.000 progetti negli ultimi 10 annisviluppati, abbiamo un modo di lavorare che è molto sartoriale,molto adattato a quelle che sono le esigenze del cliente, quindidi grande qualità e di grande spessore. E questo riusciamo afarlo perché all'interno abbiamo una platea di persone e dicolleghi che sono molto eterogenei: professori, ingegneri,architetti, manager. E tutti insieme cerchiamo di costruire ilmassimo del valore per i nostri clienti. E' un programmaambizioso, lo stiamo facendo con circa 120 colleghi, durantel'anno prevediamo una crescita del 20% in termini di organico equindi un' analoga crescita di fatturato per quanto riguarda ilnostro potenziale".