Imprese, Stefanini: integrare attività economiche con coesione

Roma, (askanews) - "Non c'è dubbio che la prospettiva debba essere quella di saper integrare le attività economiche con obiettivi sociali e con la tutela dell'ambiente attraverso una politica che sia in grado di far convergere questi diversi elementi". Lo afferma Pierluigi Stefanini, presidente del gruppo Unipol. "Dunque - prosegue - le imprese hanno un ruolo fondamentale di traino. Devono investire, fare ricerca, promuovere nuovi progetti, nuovi prodotti, nuovi obiettivi che abbiano il carattere di salvaguardare, valorizzare la coesione sociale, la tenuta del Paese, la salvaguardia dell'ambiente".Stefanini aggiunge che "il mondo economico ci sta provando, si sta impegnando. Il mondo finanziario sta cambiando orientamento. Sempre più ci sono investimenti finanziari che vanno in questa direzione. Bisogna che mobilitiamo l'opinione pubblica per fare in modo che ci sia una forte convergenza di obiettivi e interessi". La politica "ha un ruolo fondamentale - conclude il presidente di Unipol - per cercare di essere da stimolo, guida, indirizzo, supporto, per favorire processi di convergenza. Essere elemento che tenga insieme le diverse parti".