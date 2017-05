Industry 4.0, Federmanager: investimenti anche in risorse umane

Roma, (askanews) - "Il 26 maggio alla Città del Vaticano tutti i dirigenti faranno capire alla politica ed alle istituzioni che proprio i dirigenti sono la spina dorsale di questo paese".Lo afferma Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, presentando l'assemblea nazionale 2017 in programma il prossimo 26 maggio nella Città del Vaticano al Centro congressi Augustinianum."Non si può andare avanti in questo paese senza dare le giuste responsabilità alla classe dirigente - continua Cuzzilla - che in questo periodo è stata molto bistrattata ma non c'è rilancio della nostra industria senza i suoi dirigenti. Stiamo parlando moltissimo di Industry 4.0 ma non ci possono essere solo investimenti in tecnologie, devono essere fatti anche nelle risorse umane. E sotto questo profilo, fondamentale, noi all'assemblea diremo che in varie commissioni di lavoro, infrastrutture, trasporti, logistica, sanità, prepareremo nostri dossier per dire al sistema paese cosa si deve fare. Non abbiamo la presunzione di una verità assoluta, ma i dirigenti devono essere ascoltati. Faremo così sentire il nostro pensiero, chiederemo alla politica di pronunciarsi su questo ma soprattutto cercheremo di dare al paese slancio e fiducia, che servono, da parte della sua classe dirigente".