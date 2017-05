Innovazione, Elica protagonista con il Propulsion Laboratory

Roma, (askanews) - Innovazione e territorio al centro del progetto di Elica, leader mondiale nel mercato delle cappe da cucina che ha inaugurato nell'area head quarter di Fabriano alla presenza del ministro degli Esteri Angelino Alfano, il nuovo laboratorio tecnologico, sviluppato su oltre 2.000 metri quadri con un investimento di circa 5 milioni di euro.L' Elica Propulsion Laboratory (EPL), che vuol ricordare nel nome quel JPL simbolo dell'eccellenza tecnologica spaziale targata Nasa, è un centro all avanguardia a livello globale, in grado di certificare prodotti sempre più innovativi, rispondenti alla normativa in materia di sicurezza, risparmio energetico e compatibilità elettromagnetica.Utilizzato da prestigiose aziende italiane ed internazionali operanti in svariati settori, dall elettrodomestico all elettronica, dalla refrigerazione al riscaldamento domestico, dalla segnaletica elettronica stradale ai materiali per l isolamento acustico in edilizia, EPL metterà anche a disposizione i suoi spazi a giovani ingegneri e innovatori universitari che, sotto la supervisione e la guida dei tecnici del laboratorio, potranno accedere all utilizzo di macchinari per i loro progetti di ricerca.Francesco Casoli, Presidente di Elica:"Questo non è solamente un laboratorio, è un luogo di incontro di idee e il futuro è questo, cioè mettere insieme tecnologie diverse, dalla fluidodinamica alla radiogoniometria per passare all'acustica ed alla pressione dei fluidi. Questo perchè oggi i prodotti sono interdisciplinari e noi per competere nel mondo dobbiamo esserlo".Nel laboratorio tra le varie sale anche una camera riverberante unica al mondo. Un vero fiore all'occhiello, come spiega il direttore di Elica Propulsion Laboratory, Francesco Magrini:"Sicuramente è il laboratorio di acustica, dove abbiamo una camera riverberante che è lo stato dell'arte per le misure dell'acustica e con cui possiamo veramente incidere in modo significativo sulle performance del rumore emesso da qualsiasi tipo di oggetto".Nel mix vincente messo in campo per il laboratorio Elica parole d'ordine come condivisione, contaminazione e territorio. Facendo, da industria leader, davvero sistema, come ha sottolineato il ministro Alfano al presidente Casoli:"Sono convinto che l'inaugurazione di questo laboratorio dimostri la capacità di fare squadra e di rilanciare sull'innovazione senza mollare sulla tradizione. Di rafforzare la tradizione avendo una visione, quella di chi dice che se vuoi realizzare un nuovo prodotto devi avere prima una nuova idea, e prima di realizzare un prodotto l'idea non è sufficiente perchè ha bisogno di una sperimentazione".