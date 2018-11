Intesa Sanpaolo accelera sul digitale: il mobile al centro

Milano (askanews) - Una visione strategica incentrata sulla trasformazione digitale e sulla multicanalità: è questa l'idea che Intesa Sanpaolo ha portato avanti negli ultimi anni e che, in occasione di un evento nella filiale milanese di piazza Cordusio, la banca ha voluto ribadire appoggiandosi a una ricerca IPSOS dalla quale emerge che gli italiani sono sempre più connessi e che l'evoluzione digitale rende le banche più innovative e attente ai giovani."Le persone - ha detto ad askanews Massimo Tessitore, responsabile della Direzione multicanalità integrata di Intesa Sanpaolo - vogliono poter gestire le proprie finanze, le proprie spese o i problemi relativi al proprio conto corrente o le necessità informative non più muovendosi legati alle disponibilità della propria agenda per recarsi in filiale, quindi il mobile sta diventando lo strumento principe attraverso il quale si connettono con noi i nostri clienti. Ne abbiamo più di tre milioni, abbiamo 56 milioni di login al mese, da inizio anno i nostri clienti hanno fatto su app più di cento milioni di operazioni".Al centro dell'ecosistema digitale della banca ci sono i servizi mobile, e l'obiettivo è arrivare in tre anni alla digitalizzazione del 70% delle attività. Per fare questo, come ha confermato il responsabile della Banca dei territori, Stefano Barrese, sono necessari importanti investimenti. "Negli anni del piano d'impresa 2018-2021 - ha spiegato il manager dal palco - la banca investirà circa tre miliardi di euro, che per la quasi totalità sono investimenti digitali, sia per lo sviluppo dell'offerta sia per tutte le tematiche di controllo e conformità necessarie a fare questi investimenti con la giusta garanzia per i clienti".Clienti che, come ha confermato anche la ricerca di Nando Pagnoncelli, accelerano nell'utilizzo dei canali online, sia per le operazioni abituali sia, seppur più lentamente, per quanto riguarda le operazioni complesse. Con risultati che non riguardano solo la fascia dei giovani."La nostra più grande soddisfazione - ha concluso Massimo Tessitore - è che siamo riusciti a portare in questo mondo, sia sull'app sia sul sito, le persone di tutte le età".Il che si traduce nel ruolo di prima banca digital del Paese con 8 milioni di clienti multicanale.