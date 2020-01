Istat: aumentano reddito e potere d'acquisto delle famiglie

Roma, 7 gen. (askanews) - Nel terzo trimestre del 2019 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dello 0,4%. Lo ha reso noto l'Istat, secondo cui la propensione al risparmio delle famiglie è diminuita di 0,1 punti percentuali scendendo all'8,9%."Il reddito disponibile delle famiglie ha segnato un ulteriore incremento dopo quelli registrati nel primi due trimestri dell'anno - si rileva all'Istituto di Statistica - l'aumento si è trasferito interamente in crescita del potere d'acquisto, grazie alla dinamica nulla dell'inflazione. La risalita del reddito disponibile si è tradotta in maggiori consumi con una marginale riduzione della propensione al risparmio".Inoltre, sempre secondo l'Istat, nel terzo trimestre del 2019 la pressione fiscale è stata pari al 40,3%, in riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.