Italia Travel Awards, consigli di viaggio da Roberta Lanfranchi

Roma, (askanews) - "Seconda edizione grandiosa degli Italia Travel Awards 2017. Con grandissime novità, dopo l'esordio dell'anno scorso con tantissimi partecipanti".A raccontare il proprio rapporto con il viaggio ad askanews è Roberta Lanfranchi, attrice, speaker radiofonica e presentatrice tv, madrina della seconda edizione di Italia Travel Awards, evento che l'11 maggio prossimo celebrerà e permierà le migliori realtà del turismo mondiale operanti sul mercato italiano."Roberta Lanfranchi e i viaggi? Innanzitutto sono molto avventurosa essendo sposata con un pazzo furioso, uno spericolato, che ama la velocità e le cose non ordinarie"."Spesso scelgo le mie vacanze ad esempio in base alle montagne russe che ci sono nei vari posti - prosegue Roberta Lanfranchi -. Non ho più 20 anni ma in realtà io addosso me ne sento 12..".Secondo l'attrice, "il viaggio è una maniera per vivere appieno la vita, qualcosa che riempie quel piccolo vuoto che ci manca nel quotidiano, riscoprendo e riconoscendo la persona che viaggia con te". "Inoltre, senza per forza dover andare lontano - continua Lanfranchi - si arricchisce il proprip bagaglio culturale. Un consiglio a tutti, anche quelli che storcono sempre il naso, per diversi motivi, rispetto al viaggiare: è necessario ogni tanto dedicarsi una parentesi, uno stacco, dagli impegni quotidiani".