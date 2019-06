Iva, Di Maio: lo dico con fermezza, non aumenterà nel 2020

Roma, 6 giu. (askanews) - "L'iva non è aumentata a dicembre e allo stesso modo lo dico con molta fermezza e chiarezza vi dico che l'iva non deve aumentare e non aumenterà nella legge di bilancio per il 2020". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, all'assemblea di Confcommercio.