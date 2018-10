Jobfair, una finestra sul mondo del lavoro per i giovani talenti

Pisa, (askanews) - Un'occasione privilegiata e ormai sperimentata, per mettere in contatto mondo del lavoro e giovani talenti delle scuole universitarie superiori italiane. Jobfair, alla scuola Sant'Anna di Pisa, va avanti e cresce. Come nel 2016, questa quinta edizione vede la partecipazione corale anche della Normale di Pisa, Iuss di Pavia, IMT Alti Studi di Lucca, Gran Sasso Science Institute dell'Aquila e Scuola Internazionale superiore di studi avanzati di Trieste.Più che un job meeting, una rivoluzione nell'incrocio di domanda e offerta sul mercato del lavoro, con tavole rotonde, 26 presentazioni aziendali, colloqui individuali e attività di coaching. Roberto Barontini, ordinario di Finanza Aziendale alla scuola Sant'Anna: "A volte le università non sono sempre preparate per gestire in maniera professionale questa interazione. Facciamo tutto quello che possiamo per migliorare queste relazioni e dal punto di vista delle aziende c'è una grande risposta, una valutazione anche della qualità delle scuole universitarie superiori che ci fa molto piacere".Nel cartellone di Jobfair spiccano 51 aziende, molte leader nei settori tecnologia, business o consulenza.Andrea Ferrara, ordinario di Cosmologia alla Normale di Pisa: "Noi cerchiamo di fare spazio a merito e talento in ogni iniziativa, parlo per la scuola Normale, ma so di poter parlare a nome delle altre scuole superiori che sono qui. Credo che le imprese siano le prime interessate a cercare il talento e devo dire che in queste scuole ce n'è molto".Tanti giovani hanno partecipato ai colloqui con le aziende, emozionati e soddisfatti. "È un'esperienza molto utile perché dà la possibilità di capire come fare un colloquio di lavoro, per avere una prima esperienza che non avevo mai avuto e anche per capire quali aziende ci sono, conoscere certe realtà che altrimenti non avresti modo di conoscere"."Credo che sia stata un'iniziativa molto utile nell'aiutare gli studenti ad approcciarsi al mondo del lavoro perché molto spesso è difficile raggiungere queste grandi aziende, stando noi qui a Pisa mentre la maggior parte della business community è a Milano o in altri grandi poli".Oltre a Job Fair, la scuola Sant'Anna promuove altri importanti iniziative nel campo del placement e dei percorsi di orientamento.