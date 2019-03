Kia lancia e-Soul e "Imagine", prototipo di crossover elettrico

Ginevra, 6 mar. (askanews) - La Kia svela al salone dell'auto di Ginevra la nuova e-Soul e "Imagine", il prototipo di un crossover elettrico. "Questo è il salone dell'elettrificazione - sottolinea l'amministratore delegato di Kia Motors Italia, Giuseppe Bitti - e Kia presenta qui in anteprima europea la nuova Soul, la terza generazione di questo modello che però è solo in versione elettrica: la novità è questa. Già nella seconda generazione era presente una variante elettrica, ma anche le motorizzazioni tradizionali. Qui invece scelta per l'Europa solo elettrica. Due livelli di autonomia: si arriva fino a 455 chilometri su percorsi extraurbani, e in città addirittura 615 grazie al riciclo dell'energia che viene prodotta in fase di decelerazione". "Si affianca alla Niro elettrica - spiega l'ad - che è stata presentata qualche mese fa al salone di Parigi, che ha caratteristiche analoghe per il powertrain ma ha un concetto diverso di design e carrozzeria. Entrambe come tutte le Kia offrono sette anni di garanzia anche sulle batterie. Quindi, mettendo insieme autonomia e garanzia della batteria, credo che queste due auto elettriche diventino una proposta importante per chi si avvicina, anche i clienti privati, a questa tipologia di automobile". "Abbiamo parlato di quello che è il futuro a breve di Kia - aggiunge Bitti - perchè queste due auto elettriche arriveranno in Italia prima dell'estate. Però parlando di piani a medio termine è interessante un prototipo che esponiamo, che si chiama Imagine: è un prototipo di un crossover totalmente elettrico, che verrà poi concretizzato in un modello reale nel 2021. Quello che è interessante è che è un pianale interamente progettato per la tecnologia elettrica. Sarà il primo modello che utilizzerà questo pianale, che poi verrà condiviso con i modelli futuri della gamma. Perchè Kia ha in piano da qui al 2025 di lanciare sul mercato 16 modelli eco-friendly, di cui una buona parte saranno elettrici. Quindi questo sarà il futuro a medio termine di Kia".