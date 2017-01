L'Italia in deflazione, non accadeva dal 1959

Roma, (askanews) - L'Italia in deflazione nel 2016, non accadeva dal 1959. L'ultima volta quasi sessant'anni fa ci fu un calo dello 0,4% della media dell'indice dei prezzi al consumo, Domenico Modugno e Johnny Dorelli vincevano Sanremo, presidente del Consiglio era Antonio Segni e il tennista italiano Nicola Pietrangeli vinceva per la prima volta il Roland Garros a Parigi. Nel 2016, 57 anni dopo, il calo dei prezzi su base annuale si è ripetuto, certificato dalle cifre preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica.Nel mese di dicembre 2016 - ha annunciato l'Istat - l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 0,5% nei confronti di dicembre 2015. Nel 2016 i prezzi al consumo hanno registrato una variazione negativa (-0,1%): è dal 1959 (quando la flessione fu pari a -0,4%) che non accadeva.Il termine deflazione è il più delle volte utilizzato per indicare una fase di recessione o di stagnazione economica. Tuttavia è una situazione sicuramente positiva dal punto di vista dell'acquirente, perché ha la possibilità di comprare lo stesso bene o servizio a un prezzo inferiore rispetto al periodo precedente.