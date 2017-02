La Brexit affonda i conti di Rolls-Royce, perdita di 4 mld

Roma, 14 feb. (askanews) - L'effetto Brexit affonda i conti della Rolls-Royce. Il celebre marchio d'auto britannico archivia il 2016 con una perdita netta di 4 miliardi di sterline, provocata da rettifiche e svalutazioni per 4,4 miliardi di sterline a causa della moneta britannica debole.La gestione operativa mostra un risultato positivo di 813 milioni di sterline, in calo rispetto a 1,4 miliardi del precedente esercizio. Un risultato migliore, tuttavia, rispetto alle stime degli analisti di 685 milioni. Sul risultato netto pesano anche gli oneri per 671 milioni di sterline per le sanzioni versate alle autorità americane, britanniche e brasiliane per le accuse di corruzione.In crescita i ricavi che raggiungono i 15 miliardi di sterline con una progressione del 9% sull'anno precedente. Fino all anno scorso la società aveva visto i suoi profitti calare a causa della diminuzione della domanda su uno dei business di Rolls Royce, la produzione dei motori di aerei Boeing ed Airbus. Ma al netto della svalutazione e delle sanzioni, il 2016 è stato un anno positivo.