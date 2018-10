La Direzione Affari Legali di Banca IMI team dell'anno In House

Milano (askanews) - La struttura General Counsel di Banca IMI, banca di investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha ricevuto il premio "In House Team dell'Anno" nel settore Banche e Finanza agli Inhousecommunity Awards. Un riconoscimento per il team ottenuto per la vicinanza al business e l'attiva partecipazione in numerose attività per terze parti. Per commentare il riconoscimento abbiamo incontrato Laura Segni, General Counsel di Banca IMI."E' un premio del quale siamo molto contenti - ha detto ad askanews - perché noi siamo un gruppo di legali che lavora a fianco del business dal primo momento in cui viene ideata un'operazione con un corporate cliente di Intesa Sanpaolo, lavoriamo tutti quanti insieme in squadra e quindi il riconoscimento alla squadra è per noi una bella soddisfazione".La Direzione lavora direttamente sui tavoli aperti dalla banca, in collaborazione con gli altri legali."Cerchiamo di costruire un circolo virtuoso - ha aggiunto il legale - in maniera tale da mantenere sotto controllo tutti i rischi legali dell'operazione per condurla nel miglior modo possibile e a termine, mettendo il business in una situazione di sicurezza".In questo senso la funzione del General Counsel riveste particolare importanza, soprattutto all'interno di un gruppo come Intesa Sanpaolo."Il mondo in questi ultimi anni è cambiato - ha concluso Laura Segni - e la regolamentazione bancaria e dei servizi finanziari è diventata molto più consistente e dettagliata e, soprattuto per un gruppo come il nostro che fa anche operazioni cross border è molto importante che, insieme al legale esterno che rimane essenziale, ci sia un gruppo di legali interni che lavora esattamente come uno studio legale, ma dall'interno, e che è in grado di affiancare il business in tutte le fasi dell'operazione".