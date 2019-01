La nuova generazione Huawei: cuore 5G e schermo pieghevole

Milano (askanews) - Fra le dita di quest'uomo c'è il cuore dei futuri telefoni 5G di Huawei. "È il chip per il 5G più avanzato che esista" - ha detto Richard Yu, CEO della divisione consumer di Huawei, mostrando durante un evento del colosso cinese a Pechino il chip Balong 5000 che sarà integrato nei prossimi cellulare Huawei e oltre al 5G supporterà anche 3G e 4G."Non ci sono dubbi che l'opportunità dell'utilizzo su larga scala del 5G sia arrivata - ha detto dal palco Ryan Ding, presidente di Huawei Business group - Il 5G attualmente è pronto in termini di standard, prodotti terminali e sicurezza e il 2019 aprirà il sipario per il suo pieno uso commerciale".Huawei ha anche annunciato che al Mobile World Congress 2019 di Barcellona, la fiera dedicata alla tecnologia che si svolge a febbraio, presenterà il suo primo cellulare pieghevole e sarà un top di gamma. Un 2019 pieno di obiettivi ambiziosi per Huawei che sembra così voler rispondere alle accuse di spionaggio per conto del governo cinese che l'hanno travolta.