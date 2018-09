La rivoluzione digitale di Unilever parte dai Millenials italiani

Roma, (askanews) - I migliori talenti digitali d'Italia sono stati chiamati da Unilever Italia per partecipare all'Hackathon "Sai immaginare il futuro?", una maratona informatica che si è svolta - questa assoluta novità - in simultanea in tre diverse città: Roma (Luiss Enlabs), Milano (Accenture Customer Innovation network) e a Caserta (012factory).Gianfranco Chimirri, direttore risorse umane e comunicazione di Unilever Italia:"Sostanzialmente oggi l'obiettivo di Unilever è quello di soddisfare quella che è l'esperienza del consumatore: il consumatore vuole sempre più un'esperienza personalizzata e le tecnologie si prestano a far questo. Noi chiediamo ai ragazzi di cercare di capire come la tecnologia può effettivamente valorizzare ed esaltare quella che è l'esperienza del nostro consumatore"."Da quello che ho visto ieri, si stanno orientando molto sull'intelligenza artificiale. Ho visto che il tema che è più sentito dai giovani, forse gli altri due temi, il social influencing e l'e-commerce sono già vissuti come qualcosa di assorbito mentre l'intelligenza artificiale effettivamente viene percepita come la grande sfida del futuro".Un format fortemente voluto dalla multinazionale, che tra i suoi brand annovera Dove, Algida, Magnum, Lipton, Grom e Coccolino, solo per citarne alcuni, per innovare il proprio business a favore di un futuro sostenibile.Il commento del presidente di Unilever Italia, Fulvio Guarneri:"Siamo molto contenti di avere organizzato questa iniziativa perché coinvolge tutta l'Italia e dai principali 200 migliori talenti italiani ci aspettiamo che ci aiutino a iniziare la rivoluzione digitale di Unilever"."Il fatto di avere chiesto a 200 giovani italiani di aiutarci a sviluppare delle idee di marketing e di vendita per il futuro è anche per il fatto che questi nuovi consumatori che vengono chiamati Millenials, sono molto più vicini a certi marchi e soprattutto vedono il mondo con occhi completamente diversi", ha sottolineato.