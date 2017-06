La sfida di Maire Tecnimont: nuovo rapporto cliente-supplier

Milano (askanews) - Insieme rappresentano circa 520 miliardi di euro di fatturato e una forza lavoro di oltre 2 milioni di professionisti in tutto il mondo. Sono i numeri della supply chain del Gruppo Maire Tecnimont, azienda italiana leader nei settori della tecnologia, ingegneria e costruzione di grandi impianti industriali. Circa 120 fornitori strategici da 30 Paesi, che ogni anno contribuiscono allo sviluppo delle commesse di Maire Tecnimont, sono stati invitati a Milano, nel quartier generale del gruppo ingegneristico italiano. L'obiettivo? Promuovere una relazione cliente-supplier più propositiva e incentrata su una maggiore integrazione che, facendo leva sulla collaborazione industriale, porti benefici a tutti. Una collaborazione, insomma, quella fra contractor e fornitori, che diventa fondamentale per creare valore, come ha spiegato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato Maire Tecnimont: "Le collaborazioni industriali in un momento di petrolio così basso sono il motore per recuperare quell'efficienza e quella profittabilità che ci chiedono i clienti. Il settore - ha sottolineato - è una riserva di valore che ci dobbiamo andare a prendere lavorando in una maniera diversa con la supply chain".Questo nuovo modo di proporsi al mercato è stata la sfida lanciata all'evento milanese denominato "Seenergy". Paolo Mondo, Vice President Group Procurement Maire Tecnimont: "Seenergy è un'immagine, un'evocazione che ha in sè gli elementi chiave: la visione, della nostra azienda, l'energia, che oggi la nostra azienda esprime, e lo sforzo di creare valore con la nostra supply chain, creare appunto sinergia".A fare gli onori di casa e a introdurre i lavori, il presidente di Maire Tecnimont, Fabrizio di Amato. Poi sono saliti sul palco l'amministratore delegato Folgiero, Luca Cordero di Montezemolo e Roberto Nava, di Bain & Company.Al meeting si è parlato anche di Procurement, la funzione responsabile per l'approvvigionamento di materiali e appalti, che ha assunto un ruolo sempre più strategico nella realizzazione "chiavi in mano" di mega impianti e rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci a disposizione di un'azienda evoluta per creare valore e aumentare la propria competitività.Oggi la parola chiave del Gruppo è sinergia. Sinergia che diventa ancora più importante ora che Maire si è aggiudicata la commessa più grande della sua storia, il mega progetto Amursk in Russia, strategico per l'intero piano di sviluppo del Governo russo di vendita del gas sul mercato cinese.