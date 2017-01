Lavoro, Cisal: i voucher sono un disastro, sì al referendum

Roma, 18 gen. (askanews) - La Cisal voterà sì ai due referendum promossi dalla Cgil su voucher e appalti. Lo ha annunciato il segretario generale Francesco Cavallaro.La "posizione ufficiale" della Cisal è contro l'istituto dei voucher "perché ci siamo resi conti - ha detto - anzi, il Governo si è reso conto, noi ci eravamo già resi conto, che questo tipo di pagamento per i lavoratori è diventato un disastro generale".Cavallaro ha sottolineato che "all'inizio" i voucher erano stati pensati "esclusivamente per alcuni settori e per pochi giorni. Poi - ha concluso - si è generalizzato e non può essere. Questo è un nuovo modo per creare lavoro nero. Al referendum saranno due sì".