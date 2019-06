Le Gala, a Carrefour Italia il premio per l inclusione

Milano, 12 giu. (askanews) - "Carrefour è molto orgogliosa di ritirare questo premio che riguarda l'impatto sociale e in particolare il tema dell inclusione. Da molti anni lavoriamo su queste tematiche credendo che la diversità rappresenti realmente una ricchezza, pr trasformare in azioni concrete quella che è la nostra progettualità, oggi diamo ai ragazzi autistici la possibilità di poter frequentare i nostri punti vendita, creando per loro le condizioni di confort visivo e acustico affinché possano vivere una esperienza di spesa in totale serenità. Altri progetti riguardano l'inclusione di persone non vendenti che vengono accompagnate durante il percorso di spesa dai nostri collaboratori che sono stati formati per assisterli durante la loro esperienza fisica di acquisto". Lo ha detto Alfio Fontana CSR Manager del gruppo Carrefour Italia, a margine di Le Galà, la serata per l'assegnazione dei 7 trofei CRS a sette eccellenti progetti del mondi industriale della Camera di Commercio francese in Italia.