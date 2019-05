Le sfide della società liquida per aziende e mondo del lavoro

Roma, 29 mag. (askanews) - Nella società liquida preconizzata da Zygmunt Bauman anche le aziende devono far fronte a una "destrutturazione" del contesto in cui agiscono: ed è proprio questo il tema al centro della presentazione del volume "Lavorare nell'azienda liquida utilizzando l'apofenia" (Franco Angeli Editore) all'Auditorium di Federmanager Roma.Giacomo Gargano, presidente Federmanager Roma:"Come dirigenti d'azienda siamo abituati da sempre a non avere dei vincoli intorno a noi, se non quello dell'obiettivo finale. È chiaro che intorno a noi anche le aziende cambiano e dobbiamo interfacciarci con quello che accade ed essere sempre pronti a rispondere e anticipare i tempi. Anche i collaboratori esigono di sapere cosa devono fare, la leadership si deve adattare ai cambiamenti".Sul tema anche Cinzia Rossi, sociologa del lavoro:"Siamo di fronte a una società che sta cambiando i suoi paradigmi, da una economia strutturalista, stiamo andando verso una dimensione legata di più a un recupero di rapporto con il valore naturale oltre che economico e numerico. L'apofenia è un fenomeno che può essere letto solo se si apre la nostra osservazione, la nostra capacità di evoluzione rispetto a questo fenomeno, allargando le maglie della nostra comprensione. Quindi non tutto è sistematicamente costruito da una scienza positiva, ci sono ancora molte variabili, e molti fenomeni che forse non è giusto comprimere e contenere dentro questo costrutto che ci sta costringendo a rivedere tanti momenti e tanti pezzi della nostra esistenza".