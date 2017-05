Legge elettorale, Martina: proposta Pd passo in avanti importante

Roma, (askanews) - "Penso che la proposta che abbiamo formalizzato consenta un passo in avanti molto importante per il Paese, perché garantisce un impianto maggioritario, almeno per una parte, sviluppa un rapporto più forte tra elettore ed eletto con l'idea dei collegi, è un equilibrio più avanzato sul versante della governabilità e della rappresentatività".Così, da Genova, il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, ha commentato l'ultima proposta di legge elettorale avanzata dal Pd."Io invito tutte le forze politiche a leggere il merito della proposta e a darci una mano a portare a compimento questo passo che giustamente il Paese sta attendendo perché abbiamo bisogno di una legge elettorale che chiuda la discussione di questi anni su questo tema decisivo" ha aggiunto il vicesegretario del Pd."Credo - ha affermato Martina - che sia da valutare positivamente anche sul versante strettamente politico per quel che riguarda il centrosinistra. Questa legge elettorale apre uno spazio nuovo di lavoro potenziale, anche sul versante del centrosinistra e chi ha a cuore un lavoro di unità non può che sostenere questo sforzo. Chi invece pensa ancora di dividere il campo si assume una responsabilità pesante, perché in questa proposta c'è un passo in avanti che tutti quanti dovremmo contribuire a fare".