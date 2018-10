Leoni (Psa): obiettivo 2018 aumentare quote gruppo in Italia

Milano, 3 ott. (askanews) - Il mercato dell'auto in Italia "ha avuto una sorta di bolla a luglio e ad agosto, quando alcune case dovevano smaltire vecchi veicoli con omologazione 6.1. A settembre il mercato si è assestato, con un calo del 25%, in cui il gruppo Psa ha aumentato delle quote, perché avevamo anticipato le nuove omologazioni e quindi eravamo pronti con una gamma già "ripulita" dei vecchi modelli. Ci aspetta un finale di anno incadescente dove punteremo ad aumentare la quota e anche Opel, nel primo mese di gestione Psa, ha dato dei risultati positivi in Italia". Così Carlo Leoni, Corporate Comunication leader del gruppo Psa.