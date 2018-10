Lexus: a Parigi lancia Ux, urban crossover dal cuore ibrido

Parigi, (askanews) - Al salone dell'auto di Parigi la Lexus punta sulla Ux, il suo primo crossover compatto. "Arriviamo a Parigi - afferma il direttore di Lexus Italia, Fabio Capano - con la nostra nuova compatta crossover, il nuovo Ux ibrido elettrificato. Una vettura molto importante perché si va a inserire in quella parte del mercato premium che maggiormente presenta dinamiche di crescita molto molto intense e molto interessanti per il mercato. Non soltanto il mercato europeo, ma anche e soprattutto il mercato italiano". "Questa vettura - sottolinea Capano - sarà disponibile nelle nostre concessionarie dalla fine del mese di marzo. Ha un ruolo molto importante, quello di diventare una vera e propria porta d'accesso al mondo Lexus".