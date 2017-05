Luiss Enlabs, nuovo Investor Day per le migliori start up

Roma, (askanews) - Nuovo Investor Day per Luiss Enlabs, uno dei principaliacceleratori di startup d'Europa, nato da una joint venture trala holding di partecipazioni quotata in borsa LVenture Group, cheinveste in startup digitali, e l'Università LUISS Guido Carli.Dopo 5 mesi di lavoro a ritmi serratissimi, le migliori startupdell'ultimo blocco del programma di accelerazione hanno avutol'opportunità di presentare con un pitch di 5 minuti il propriolavoro ed i risultati raggiunti ad un pubblico di potenzialiinvestitori, business angel, aziende e stampa.La partecipazione, con un HiTalk straordinario, anche delleesperienze vincenti di Aranzulla.it e l'exit milionaria diArmando Biondi con la sua Adespresso, hanno segnato una nuovatappa di crescita per questo appuntamento, come conferma LuigiCapello, Amministratore delegato di LVenture Group:"Siamo una bellissima piattaforma per trasmettere ancheinnovazione anche alle nostre corporate. Questa è la nostramissione, investire nelle start up, relazione con mondo corporatecreando valore e poi ovviamente nelle start up in cui investiamol'obiettivo è l'exit".Dal 2013 ad oggi, Luiss ENLABS e LVenture Group hanno analizzatopiù di 3000 progetti internazionali, supportato la crescita dioltre 45 startup, che hanno raccolto circa 28 milioni di Euro.Una partnership vincente che si sta ulteriormente concretizzandocon l'intenzione dell'università Luiss di entrare nel capitale diLVenture. Il perchè lo spiega il direttore generale della Luiss,Giovanni Lo Storto."Riteniamo che l'innovazione vada sostenuta con un impegnodiretto, preciso e puntuale in cui l'università deve diventare untutt'uno di questo ecosisistema rilevante per il sistema paeseche è l'accelerazione delle nuove idee di impresa di questiragazzi".