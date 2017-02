Luiss Enlabs, un #HITalk per capire il Cambiamento

Roma, (askanews) - Cosa si può fare per stimolare ilcambiamento? Questa la domanda alla quale hanno risposto glispeaker di #HITalk13 negli spazi di Luiss Enlabs alla StazioneTermini di Roma. 6 storie, 6 prospettive di cambiamento di 6eccellenze italiane, in un intreccio personale e professionaleper ispirare, riflettere e motivare.Sul palco la giovane e appassionata imprenditrice Mary Franzese esua esperienza come co-founder e CMO della start up modeneseNeuron Guard. Poi Luca Magrin, motore dal 1988 di Jonas Vacanze,il portale che promuove forme di turismo ecologico a bassoimpatto ambientale. E, altrettanto appassionata, la storia diMargherita Marzotto, che dopo 16 anni di lavoro nel campopsichiatrico fa nascere smART- polo per l'arte, associazioneno-profit che si propone di avvicinare all'arte contemporanea unpubblico eterogeneo:"Credo che il cambiamento sia indispensabile a tutte le età, e lacapacità di cambiare riguarda la possibilità di vedere il futuroe di interfacciarsi con i giovani che sono il nostro futuro".A spiegare il cambiamento anche la conduttrice televisiva eblogger Barbara Giulienetti e il biologo, da sempre appassionato diinnovazione e delle sue conseguenze sociali e culturali,Valentino Megale, co-founder dell organizzazione no-profit OpenBioMedical Initiative.A chiudere la serata la presenza straordinaria del SegretarioGenerale CGIL Susanna Camusso. Con una domanda di fondo, percambiare oggi di cosa c'è bisogno?"C'è bisogno non dell'idea antica, cioè quella che il cambiamentoriguardava contemporaneamente tutto e ci si poteva soloproiettare sul cambiamento ma invece imparare a tenere insiemeciò che continua a cambiare con ciò che si porta dietro latradizione. Faccio un esempio, noi siamo quelli che in questomomento dialogano con l'intelligenza artificiale ed esiste ancorail problema dei caporali in agricoltura".Nato dall'idea di due donne straordinarie - Akiko Gonda e MarieGabrielle De Weck, HITalk riporta l'attenzione sullaconvivialità, sull importanza del condividere le idee in modo chela contaminazione tra diverse realtà possa far nascere un ideadel tutto nuova e migliore. Un cambiamento, appunto, comeconferma Luigi Capello, CEO di LVenture Group e fondatoredell'acceleratore di start up Luiss Enlabs:"Capita nella vita e bisogna gestirlo in positivo. E noi facciamoquesto".