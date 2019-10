Luiss, omaggio a due ex-studentesse vittime incidente aereo

Roma, 3 ott. (askanews) - Dedicato a Maria Pilar Buzzetti e Virginia Chimenti il parco pubblico di Villa Blanc, sede della Luiss Business School. Le due ragazze romane erano operatrici umanitarie per il World Food Programme e sono morte nell'incidente aereo dell'Ethiopian Airlines il 10 marzo scorso. La Luiss Guido Carli ha voluto così rendere omaggio all'impegno delle due giovani donne nella cooperazione solidale, con carriere troppo brevi ma già di alto livello. In una sala gremita ed emozionata, i vertici dell'ateneo e rappresentanti delle istituzioni si sono stretti intorno alle famiglie e agli amici delle due ragazze, ricordandone il talento e la dedizione che le caratterizzavano. Maria Pilar Buzzetti aveva studiato alla Luiss, laureandosi con il massimo dei voti, ed è stata autrice di diverse pubblicazioni oltre a lavorare per il Wfp. Virginia Chimenti invece si era laureata a Milano e, dopo un master in studi africani e orientali a Londra, aveva intrapreso la sua carriera con le Nazioni Unite. Nella cerimonia a Villa Blanc, accompagnata dalle note dell'orchestra del conservatorio di Santa Cecilia, è stato piantato un albero nel parco pubblico. Per simboleggiare la nascita di una nuova vita, quella di uno spazio verde intitolato alle due ex-studentesse. Un'area aperta a tutti, simbolo anche di quel desiderio di accoglienza e di sostegno verso il prossimo che era la vocazione di Maria Pilar e Virginia.