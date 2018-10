Macchine per costruzioni, futuro sempre più digitale e connesso

Roma (askanews) - Più digitale e più connettività. È questo il futuro per le macchine e le attrezzature per le costruzioni, secondo i maggiori player del settore. Che si sono riuniti a Roma per il Cece Congress 2018, l'evento annuale dell'associazione europea degli operatori attivi nel comparto delle macchine movimento terra e per le costruzioni. Tra i protagonisti anche CNH Industrial con il suo marchio CASE Construction Equipment. Il Brand President di CASE, Carl Gustaf Goransson. "Stiamo attraversando una fase di mercato molto positiva - afferma Goransson - e CASE sta riportando buoni risultati per il 2018: abbiamo lanciato una gamma di nuovi prodotti, siamo decisamente ottimisti. Guardando al futuro, pensiamo di dare un grande contributo all'innovazione, nei carburanti alternativi, nella guida autonoma".Nel settore del construction equipment è in atto una profonda trasformazione digitale, che sta cambiando rapidamente il mercato. Ed è un comparto vitale per l'economia europea, visto che dà lavoro a 400mila persone. Il presidente dell'associazione dei costruttori europei Enrico Prandini. "Quello che cambierà e sta già cambiando - sostiene Prandini - è il modo di utilizzare le nostre macchine e il nostro equipment. Perchè quello che è la modernità e la trasformazione digitale sta entrando prepotentemente ed è già entrato sia nella produzione sia nella costruzione delle nostre macchine. E soprattutto sta entrando in maniera decisa sull'utilizzo dei nostri mezzi".Da parte dei clienti c'è poi una crescente richiesta di connettività, con macchine sempre più produttive e attente all'ambiente. In questo contesto CASE è pronta a fare la sua parte per creare sempre più innovazione. "Essendo parte del gruppo CNH Industrial - aggiunge Goransson - abbiamo accesso a grandi competenze e a un gran numero di esperienze in termini di innovazione, sistemi di propulsione e distribuzione. Penso che potremo giocare un ruolo chiave, perchè siamo molto focalizzati sulla tecnologia intuitiva per i nostri prodotti e sull'ambiente operativo: sono la priorità della nostra agenda. Su questo credo che avremo un ruolo da protagonisti nel settore delle macchine per costruzioni".