Maire Tecnimont, Folgiero: la supply chain italiana piace ovunque

Milano (askanews) - Le sinergie fra cliente e supplier, il ruolo di Maire Tecnimont all'interno della filiera industriale italiana, le strategie per il futuro. Incontro con il ceo del gruppo industriale italiano Pierroberto Folgiero a margine di "Seenergy", un evento organizzato a Milano da Maire Tecnimont per valorizzare ancora di più le collaborazioni industriali fra contractor e fornitori: "Le collaborazioni industriali in un momento di petrolio così basso sono il motore per recuperare quell'efficienza e quella profittabilità che ci chiedono i clienti - ha spiegato - Il settore è una riserva di valore che ci dobbiamo andare a prendere lavorando in una maniera diversa con la supply chain".Fondamentale in questa ottica il ruolo sempre più centrale del procurement, la funzione responsabile per l'approvigionamento di materiali e appalti. "Se fai il general contractor, attraverso il procurement mobiliti la gran parte del tuo fatturato - ha sottolineato Folgiero - Fatto cento il valore di un contratto, il procurement ha molto spesso la maggioranza. Gestire il procurement in maniera impeccabile significa agire una delle leve più importanti che poi procurano il margine a vita intera delle nostre commesse".E a proposito di commesse, quella più grande della storia di Maire Tecnimont per il mega progetto di Amursk in Russia può fare da vero e proprio trampolino di lancio per tutta la filiera della componentistica italiana. Oltre che essere un motivo d'orgoglio per tutto il sistema Italia."Lei non ha idea - ha detto - lavorando all'estero, quanto sono apprezzati, stimati, voluti gli italiani. Dovremmo portarci dei giovani in giro per mostrarlo. Gli ingegneri italiani sono amati in tutto il mondo e la supply chain italiana è conosciuta, apprezzata e gradita ovunque. Noi lo facciamo il più possibile perché abbiamo la fortuna di essere parte della scuola italiana dell'ingegneria e avere dietro la supply chain di fornitori di componenti, come caldaia, valvole e tubi. Sono famosi e conosciuti in tutto il mondo".