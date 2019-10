Manovra, Gualtieri: lettera dell'Ue positiva, dialogo tranquillo

Roma, 23 ott. (askanews) - "La Ue non contesta ma chiede chiarimenti sul fatto che noi riduciamo il debito, lo facciamo come giusto che sia attraverso un percorso più morbido, deve essere sostenibile sul piano economico". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a Orvieto a margine di una visita all'azienda Vetrya."Già in passato l'Italia si è avvalsa della flessibilità di bilancio perché il debito pubblico va ridotto - ha aggiunto - ma percée questa riduzione sia credibile deve avvenire in modo graduale e sostenibile". Inoltre, ha spiegato Gualtieri, "la lettera è molto positiva. E' una lettera a cui noi stiamo rispondendo, è un dialogo molto tranquillo e proficuo".Parlando poi della manovra, il ministro dell'Economia ha dichiarato: "Ormai siamo ai dettagli, il decreto fiscale è praticamente pronto e sulla legge di bilancio siamo in una fase di redazione in un quadro stabile dell'impianto della manovra". E a chi gli chiedeva se la prossima settimana i testi arriveranno in Parlamento, il ministro ha risposto: "Non vi so dire la data esatta è un lavoro molto intenso, tecnico, ormai la legge è chiusa e siamo molto soddisfatti".