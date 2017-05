Manutencoop, la nuova frontiera dei servizi alle famiglie

Roma (askanews) - Si chiama Yougenio il nuovo innovativo servizio di Manutencoop Facility Management spa, una delle maggiori società italiane di servizi (dalla pulizia, alle manutenzioni all'efficientamento energetico) con 20 mila dipendenti diretti e indiretti. D'ora in poi, Manutencoop offrirà i suoi servizi non solo ai grandi complessi pubblici e privati, ma anche alle famiglie. "Manutencoop - spiega il presidente Marco Canale - sta ottenendo risultati positivi grazie a un modello di business che funziona e che sta raggiungendo i suoi obbiettivi. La nostra attività si fonda sul lavoro delle persone che tendono a ottimizzare i flussi operativi delle aziende clienti. I risultati positivi sono l'espressione che l'azienda ha saputo adattarsi anche alle condizioni di mercato avverse e questo ha consentito di salvaguardare una redditività positiva. Anche nei primi mesi 2017 abbiamo risultati in significativa crescita, con un utile netto di 13 milioni nel primo trimestre, in aumento del 69% sull'anno scorso. I nostri clienti sono prevalentemente nel pubblico con la Sanità che rappresenta il 50% del fatturato. Ma il gruppo sta spingendo molto sui clienti privati. Negli anni passati alcuni grandi gruppi hanno internalizzato attività che erano state esternalizzate. "Stiamo spingendo anche con nuove linee di prodotti, soprattutto nell'efficienza energetica. Stiamo anche sviluppando il servizio innovativo per i privati Yougenio, partito iniziarlmente in alcune grandi città, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Torino e ora anche il Triveneto. E' una domanda potenzialmente enorme perchè si rivolge alle famiglie e alle perspone che hanno la necessità di rivolgersi a strutture che garantiscano l'efficienza assicurando standard di qualita' e affidabilità delle persone che entrano nelle case dei clienti". Da ultimo, Manutencoop è molto attiva nel welfare aziendale e nella sostenibilità: "Abbiamo sempre puntato sulla responsabilità sociale - dice Canale - Recentemente abbiamo avviato la mappatura della dimensione ecologica dei nostri servizi, misurando l'impatto dei servizi offerti e promuovendo in compensazione la piantagione di nuovi alberi in diverse aree. Per le politiche di welfare aziendale, quest'anno abbiamo premiato 285 ragazzi figli di nostri dipendenti che si sono particolarmente distinti negli studi".