Mario incontra i Rabbids: il nuovo videogioco Ubisoft-Nintendo

Milano (askanews) - SuperMario incontra Raving Rabbids. I due giganti dei videogiochi Nintendo e Ubisoft si sono uniti e hanno presentato il crossover che mette insieme nella stessa avventura due delle loro superstar.Il nuovo videogame, svelato in anteprima a Los Angeles, all'E3, la fiera più importante del settore, si chiama "Mario + Rabbids: Kingdom Battle", ha per protagonisti l'idraulico più famoso dei videogiochi e gli strampalati coniglietti e sarà in esclusiva per Nintendo Switch.E' la prima volta che la casa giapponese Nintendo accetta di prestare un personaggio della galassia Mario Bros a una società non giapponese, in questo caso la francese Ubisoft che ha anche sviluppato il videogioco. L'uscita è prevista per il 29 agosto.