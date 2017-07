Martina: "Impegno Philip Morris per l'Italia è importantissimo"

Roma, (askanews) - "Io trovo importantissimo che Philip Morris abbia deciso non solo di confermare l'impegno ma anche di rilanciare con questo impegno molto consistente, ormai a quota un miliardo di euro sul sito di Bologna. Questa è la prova migliore di come una grande azienda globale e il territorio possano veramente sviluppare insieme investimenti, occupazione, prospettive positive". Così il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina ha commentato il recente annuncio di Philip Morris International (PMI) dell'espansione della capacità produttiva dello stabilimento per prodotti senza fumo a Crespellano, nel bolognese."A questo - ha detto Martina - aggiungiamo quest'estensione dell'intesa tra Philip Morris e ministero in particolare per lo sviluppo della tabacchicoltura in Italia e la relazione fra i nostri coltivatori di tabacco e questa grande realtà. Il fatto di poter contare su 80 milioni di investimenti di acquisto di tabacco italiano da parte di Philip Morris all'anno è molto qualificante per noi, soprattutto per le aree coinvolte, il Veneto, l'Umbria, la Campania, ed è la conferma di come si possano costruire degli strumenti di relazione nuova, forte, tra produttori, in questo caso coltivatori, e una grande realtà presente in tutto il mondo".