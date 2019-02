Milano Unica punta sulla sostenibilità della filiera tessile

Milano, 5 feb. (askanews) - E' la "sostenibilità" il filo conduttore della 28esima edizione Milano Unica, manifestazione punto di riferimento per il tessile e accessori dell'alto di gamma made in Europe e, soprattutto, made in Italy; e dedicata alle proposte la stagione Primavera-Estate 2020.Alla visione strategica di uno sviluppo delle attività legate al tessile in un'ottica sostenibile dal punto di vista ambientale e socialmente responsabile è statainfatti dedicato non solo il tradizionale confronto dellacerimonia di apertura, ma il potenziamento dell'intero progetto -"Sustainable Innovation" - a cui quest'anno aderiscono 120aziende con un totale di circa 700 campioni di tessuti eaccessori.Ercole Botto Poala, presidente Milano Unica, ha messo in evidenza come la presenza della sostenibilità tra i temi guida della manifestazione sia il risultato della presa di coscienza da parte delle imprese dell'importanza vitale delle scelte ambientali e di responsabilità sociale d'impresa. Sottolineando come i costi delle scelte sostenibili siano sì presenti, ma da condividere, e da considerarsi come necessari per la sopravvivenza stessa delle imprese oltre che dell'intero pianeta.Ad approfondire le scelte e le soluzioni adottate dalle imprese della filiera emerge che oltre il 65 per cento di esse si è impegnata nella eliminazione delle sostanze chimiche pericolose, e oltre il 20% ha adottato modelli di produzione circolare. Infine 33 per cento delle imprese hanno già ricevuto le certificazioni più avanzate.Mauro Scalia, direttore Sustainable Businesses di Eurotex - intervenuto alla cerimonia di apertura di Milano Unica - ha a sua volta sottolineato come la strada verso una piena sostenibilità della filiera tessile sia però ancora lunga, ma la consapevolezza delle criticità da superare sta già portano le aziende stesse a diventare parte attiva anche nella definizione dei quadri normativi che servono a dare concretezza agli impegni internazionali.La 28esima edizione di Milano Unica vede la partecipazione di 421 imprese espositrici, di cui 80 straniere , più le 31 aziende presenti nell' Osservatorio Giappone e le 15 in quello della Corea per un totale di 467 imprese( luca.ferraiuolo@askanews.it )