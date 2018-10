Ministro Unione Eurasiatica: Ue sta perdendo leadership in export

Verona, (askanews) - L'Unione Europea sta perdendo la leadership come esportatore nei Paesi dell'Unione economica euroasiatica. Ad affermarlo Veronika Nikishina, ministro per il commercio della Commissione Eurasiatica, dal XI Forum economico Eurasiatico di Verona."La prima cosa che volevo sottolineare è che per tre dei cinque Paesi dell'Unione economica eurasiatica l'Unione europea era tradizionalmente il primo fornitore. Questa dinamica purtroppo inizia a mutare. C'è una stagnazione dei rapporti con Bruxelles. Mancano totalmente i contatti tra la Commissione europea e la Commissione Eurasiatica. E non mancano per colpa nostra: noi siamo sempre pronti al dialogo. Ma noi non restiamo con le mani in mano. Con altri Paesi, abbiamo avviato colloqui per il libero scambio. E questo potrebbe cambiare presto e completamente la struttura del mercato nell'Eurasia. C'è già un accordo con il Vietnam per il libero scambio, quest anno abbiamo abbiamo firmato anche con l'Iran e con la Cina. E poi ci sono altri 5 accordi sulla buona strada".Riguardo ai rapporti con Bruxelles ha aggiunto: "Noi come Unione Eurasiatica contiamo molto sul fatto che gli interessi economici prevalgano sugli interessi politici che purtroppo al momento prevalgono. Noi siamo un'organizzazione economica. La Commissione Eurasiatica è una commissione economica, noi costruiamo relazioni con i nostri partner commerciali che devono essere interessanti per il nostro business. Noi ci aspettiamo che quando qualcuno sarà interessato al dialogo, si farà sentire".