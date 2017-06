Mission Innovation: Rse a Pechino coordina lavori su Smart Grids

Milano (askanews) - Rse - l'ente italiano di "Ricerca sul Sistema Energetico" - coordina a Pechino i lavori del primo workshop "Challenge #1" sulle reti intelligenti organizzato all'interno di Mission Innovation di cui l'Italia è capofila con Cina e India. Si tratta di un passo importante sia dal punto di vista tecnologico sia strategico che conferma l'impegno operativo dei grandi Paesi industrializzati e in via di sviluppo di proseguire lungo la stata indicata dalla COP21 di Parigi.Il direttore del Dipartimento Tecnologie T&D di Rse, Luciano Martini, e Michele de Nigris, direttore del Dipartimento Sostenibilità di Rse spiegano in questo video obiettivi e prospettive della Mission Innovation.