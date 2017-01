Moda, Giorgio Armani trionfa a Parigi con la sua collezione Privé

Parigi (askanews) - Applausi a scena aperta alla presentazione della collezione Privé di Giorgio Armani a Parigi, in Francia. Un vero e proprio trionfo per lo stilista italiano che ha portato in passerella abiti di rara eleganza e bellezza, vere e proprie opere d'arte, con un unico colore dominante: l'arancio, il colore del coraggio.In prima fila a rendere omaggio alla grandezza di re Giorgio, due attrici di Hollywood, fresche di nomination all'Oscar, due autentiche muse della bellezza: Nicole Kidman e Isabelle Huppert.