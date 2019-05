MPS lancia iniziativa su Conto Italiano di Deposito-Linea Special

Siena, 29 mag. (askanews) - Monte dei Paschi di Siena ha lanciato una nuova iniziativa riservata ai clienti che abbiano già aderito o intendano aderire ad una delle convenzioni, nazionali o locali, attive con la Banca. Dal 6 maggio al 5 agosto 2019, infatti, i già clienti Mps o quelli di nuova acquisizione potranno sottoscrivere un Conto Italiano di Deposito - Linea Special al tasso dell'1% lordo, con vincolo di 6 mesi. Per accedere alle condizioni sarà sufficiente che il cliente apra o sia già possessore di un conto corrente previsto nell'ambito di una delle convenzioni attive con la Banca ed apporti nuova liquidità per un importo minimo di 1.000 euro. Le convenzioni di Banca Mps consentono, al personale di aziende e Enti oppure agli iscritti a associazioni con cui la Banca ha definito appositi accordi, di usufruire di offerte dedicate su un'ampia gamma di prodotti e soluzioni bancarie. L'adesione all'iniziativa potrà avvenire presso una delle filiali di Banca Mps, presentando un documento che attesti l'appartenenza alla convenzione come ad esempio l'ultima busta paga, la tessera o il documento di iscrizione ad associazioni convenzionate.