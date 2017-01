Nasce la nuova banca Itb, Intesa Sp la presenta a 1.000 tabaccai

Roma, (askanews) - Pagare un bollettino postale, l'assicurazione auto o fare una ricarica telefonica da oggi sarà possibile anche in tabaccheria. Arriva la "nuova" Banca Itb dopo l'aquisizione del controllo totale da parte di Intesa Sanpaolo. A presentarla ad oltre mille tabaccai, Stefano Barrese responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Giovanni Risso presidente della Federazione italiana tabaccai, Luis Egido Galvez ceo di Logista e Salvatore Borgese direttore generale di Itb.Itb nasce nel 2008 ed è la prima banca online dedicata alla rete delle tabaccherie, la più capillare sul territorio nazionale, che interessa ben 25 milioni di italiani. Di anno in anno i servizi offerti ai cittadini sono aumentati e i tabaccai convenzionati hanno raggiunto la soglia di 22mila.Barrese spiega gli obiettivi strategici dell'operazione.IN 00.07"Nasce Banca 5, non più un modello di servizio ma una banca a tutti gli effetti. Itb verrà ridenominata in Banca 5. Banca 5 attraverso la struttura di Itb, di cui eredita sostanzialmente tutto, aggiungendo nuovi servizi importanti che sono conti, carte, assicurazioni, prestiti e altri servizi aggiuntivi, consentirà alla banca di diventare la prima banca di prossimità in Italia. Complessivamente fra le nostre filiali, i punti vendita, tabaccai e Atm, arriviamo a oltre 30mila punti vendita raggiungibili dalle persone che è uno degli aspetti importanti del nostro modo di fare banca".OUT 00.53La scelta di investire nelle tabaccherie è semplice. Dietro non c'è uno smartphone ma ci sono le persone. In tabaccheria è tutto più veloce, snello e pratico.IN 01.33"Facilità di accesso dal punto di vista logistico e temporale sappiamo che le tabaccherie sono aperte fino a un orario che è addirittura le 8 di sera e sono aperte quasi tutti i giorni e in alcuni casi tutti i giorni, e quindi, abbiamo ritenuto nell'ottica di sviluppare la banca di prossimità di scegliere questo interlocutore".OUT01.55Per i tabaccai si tratta dell'operazione più importante negli ultimi decenni per il grande ritorno economico, paragonabile, ha detto il presidente Risso, all'acquisizione del gioco del lotto. E il beneficio concreto per chi aderisce alla convenzione è immediato e parte da 200 euro al mese.