Ntv, Italo festeggia 5 anni con nuove divise e nuovi treni

Roma, (askanews) - Italo festeggia i suoi primi 5 anni con nuove divise, nuovi treni e nuove tratte. E con un nuovo programma di assunzioni per accompagnare la crescita dell'offerta.Dal primo viaggio, un Roma-Napoli partito a fine aprile del 2012, i treni di Ntv sono infatti arrivati l'anno scorso a trasportare oltre 11 milioni di passeggeri.La presentazione delle nuove divise del personale di bordo è stata l'occasione per celebrare i traguardi e i progetti di Italo. Madrina dell'evento Ambra Angiolini che ha viaggiato da Milano a Roma presentando ai passeggeri le uniformi di macchinisti, capitreno e hostess.Nuove divise che arrivano a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'orario estivo con frequenze potenziate per Roma, Napoli e Milano e con la nuova destinazione di Afragola.Ma le novità in arrivo non si fermano qui, come spiega il direttore generale di Ntv, Gianbattista La Rocca. "Nel futuro della società ci sono 12 treni in più che inizieranno ad arrivare da quest anno che ci porteranno ad allargare il nostro network quindi andare anche sulla Torino Venezia Bolzano e ad avere più frequenze. Dall'anno prossimo avremo un treno ogni mezz'ora sulla Roma-Milano e raddoppieremo le nostre frequenze sulla Napoli-Venezia"."Ci sono assunzioni, stiamo assumendo 160 persone in tutto, nei diversi ruoli professionali, soprattutto ruoli operativi, quindi le persone che saranno a bordo dei nuovi treni macchinisti, capitreno ed hostess".