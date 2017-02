Nuova piattaforma Effetti della fotocamera di Facebook

Milano (askanews) - Per arricchire e colorare i profili Facebook, il popolare social network offre nuovi strumenti grazie all'introduzione della piattaforma Effetti della Fotocamera. Uno strumento facile da usare che permette alle persone di creare delle cornici che possono essere utilizzate nell'immagine del profilo o nella nuova fotocamera in-app.Queste cornici possono essere utilizzate per supportare cause, eventi, squadre o semplicemente per divertimento, inoltre possono rappresentare città, quartieri e luoghi di interesse. Le cornici possono essere utilizzate su qualsiasi foto o video creato e condiviso attraverso la fotocamera del social network e le persone vicino al luogo di interesse vedranno queste cornici apparire nella loro fotocamera Facebook. In Italia le cornici appariranno anche nel news feed.