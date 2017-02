Nuovo sciopero a Sky Italia, manifestazione a Montecitorio

Roma, 8 feb. (askanews) - Nuovo sciopero di 24 ore dei giornalisti e dei dipendenti di Sky Italia, che si sono radunati per una manifestazione a Piazza Montecitorio a cui hanno partecipato alcuni parlamentari. La protesta, proclamata dai sindacati di categoria e dal Cdr di Skytg24, riguarda il piano di trasferimenti e esuberi annunciato dall'azienda, che vuole ridimensionare drasticamente la sede di Roma.Per tutta la giornata Sky Tg24 è andata nuovamente in onda in forma ridotta. Tramite le loro rappresentanze, i dipendenti hanno chiesto all'azienda "un piano industriale chiaro, che consenta a tutti i lavoratori di capire quali siano i risparmi e gli investimenti. E quale sarà l'organizzazione del lavoro di tutta Sky Italia e per il telegiornale".