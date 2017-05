Oltre il G7, Padoan fa visita alla Basilica di San Nicola a Bari

Roma, (askanews) - Visita del ministro dell'economia, Pier Paolo Padoan, alla Basilica di San Nicola, a Bari, dove si trova insieme ad altri quattrocento delegati per i G7 delle Finanze. Il ministro è stato accolto dal priore Ciro Capotosto e da don Franco Lanzolla, parroco della cattedrale che ha mostrato le bellezze della chiesa dedicata a San Sabino, patrono insieme a San Nicola della città.Padoan è rimasto affascinato dalle bellezze architettoniche della zona storica della città scelta per far conoscere alle delegazioni straniere le bellezze del Sud.