Open Fiber, Ripa: Investire in infrastrutture per sviluppare digitalizzazione

Noi ci dobbiamo dotare di quelle infrastrutture abilitanti che potranno sviluppare i nuovi servizi e accompagnare la digitalizzazione dei processi produttivi, delle aziende e anche del cittadino. Per farlo bisogna capire di essere consapevoli che c'è da recuperare un gap importante, e questo però va fatto con determinazione, sicuramente velocità ma anche capendo che non si può certo fare tutto in una notte quello che è stato in qualche modo un ritardo accumulato in 30 anni della nostra storia.

L’impegno di open Fiber è sicuramente quello di realizzare rapidamente un’infrastruttura a prova di futuro che possa essere in maniera diffusiva e omogenea a disposizione di famiglie e soggetti produttivi e che possa essere in grado di consentirgli di competere ad armi pari sia con i propri competitor in ambito europeo sia fruire di tutti quei servizi che sempre più caratterizzano la nostra vita e che vanno dall’accesso ai servizi sanitari ai contenuti video al gaming o anche cose di carattere più produttivo o come il mondo dell’industria 4.0 di cui oggi abbiamo parlato tanto.