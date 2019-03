Parco Murales a Ponticelli, la street art diventa sostenibilità

Benevento, 7 mar. (askanews) - Dalla protesta alla rigenerazione: la street art a Napoli indica un percorso positivo e virtuoso di sostenibilità con il Parco dei Murales, il progetto di Inward, realizzato a Ponticelli, quartiere alla periferia Ovest della città.Il Parco dei Murales -ha spiegato da Salvatore Velotti direttore sviluppo di Inword - è un programma di rigenerazione sociale e riqualificazione urbana che ha coinvolto 8 artisti che hanno realizzato otto grandi opere su altrettante facciate di palazzi; opere ideate e sviluppate all'interno dei laboratori partecipati dai giovani del quartiere. I muri hanno preso nuova vita e comunicano una nuova personalità del territorio, ma i risultati del progetto non sono certamente solo quelli visibile sulle facciate degli edifici. E' stato innescato un circolo virutoso di stimolo alla microeconomia sul terriotorio che si è ritrovato ad essere con i suoi enormi dipinti anche polo di attrazione turistica.Inward è poi riuscita a sviluppare il progetto del Parco dei Murales in un modello replicabile in altre città italiane e in Europa; ha coinvolto l'interlocutore pubblico nelle sue diverse articolazioni, fino a ottenere un programma di servizio civile che impegna quattro giovani proprio sulle attività del Parco, e fino ad ottenere la partecipazione di realtà private attive nelle pratiche della Csr.Il progetto di Inward è stato illustrato al tavolo di studio organizzato dal Salone della Csr e dell'innovazione sociale a Benevento, nel dipartimento DEMM dell'Università del Sannio, come terza tappa del tour nei Territori della sostenibilità delle regioni italiane. L'incontro ha messo a confronto esperienze diverse di sostenibilità realizzate in Campania, e ha restituito l'identikit di un territorio consapevole delle proprie criiticità, ma anche fortemente impegnato e motivato nello sviluppo di modelli sociali e economici che mettano al centro il rispetto dell'ambiente e della persona.( luca.ferraiuolo@askanews.it )