Peugeot a Ginevra con l'attesissima 208, anche 100% elettrica

Ginevra, 6 mar. (askanews) - Peugeot porta a Ginevra uno delle auto più attese: la seconda generazione della 208. Vera e propria icona del gruppo francese, si caratterizza per un design elegante e sportivo, tanta tecnologia a bordo con la plancia caratterizzata dal nuovo 3D i-cockpit con quadro strumenti interamente digitale e informazioni su diversi livelli, ed una gamma completa di motorizzazioni, benzina, diesel e 100% elettrico. Numerosi, come ha spiegato il responsabile comunicazione Peugeot Giulio Marc D'Alberton, i sistemi di assistenza alla guida, fra cui la frenata automatica d'emergenza (attiva fino a 140 km/h), sistema di mantenimento attivo della corsia, disattivazione automatica dei fari abbaglianti, tecnologia di monitoraggio dell'angolo cieco.Per quanto riguarda i motori la nuova Peugeot 208 è disponibile con il tre cilindri 1.2 benzina con potenza fino a 130 CV e con il quattro cilindri 1.5 diesel da 100 CV. La grande novità è la versione completamente elettrica. La e-208 è equipaggiata con motore elettrico da 136 CV con batteria da 50 kWh ed è in grado capace di un'autonomia di 450 chilometri, secondo quanto dichiarato da Peugeot.L'altra anteprima mondiale à la Peugeot 508 Sport Engineered, un concept realizzato dalla divisione che si occupa delle vetture da competizione del Leone, fra cui quelle che hanno vinto la Dakar. E' dotata di trazione integrale, motori plug-in hybrid capaci di spingere la vettura da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.